Profissionais de saúde debatem farmacovigilância no Funchal

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Farmacêuticos realiza, na próxima sexta-feira (dia 11 de Outubro), a Conferência ‘Farmacovigilância: Uma responsabilidade de todos’.

O evento decorrerá, pelas 17 horas, no The Vine Hotel (Funchal), com a participação da directora da Direcção de Gestão de Risco de Medicamentos do Infarmed, Fátima Canedo. Tem ainda presença confirmada o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.

Inserida no programa das comemorações do Dia do Farmacêutico 2019, esta iniciativa organizada pela Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da Ordem dos Farmacêuticos (SRSRA-OF) reveste-se de particular actualidade pelo início do funcionamento, em Julho passado, da nova Unidade de Farmacovigilância da Região Autónoma da Madeira, a funcionar no Instituto de Administração da Saúde.

O debate organizado pela Ordem dos Farmacêuticos pretende proporcionar aos farmacêuticos e demais profissionais de saúde madeirenses uma oportunidade para debater a importância da farmacovigilância e da notificação de reacções adversas a medicamentos, como medidas de minimização do risco na utilização de medicamentos, e promover uma colaboração interprofissional mais efectiva neste domínio.