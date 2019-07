Produção vinícola declarada na Madeira diminuiu 7.602 hectolitros em 2018‬

No ano passado, a produção vinícola declarada (expressa em mosto) na Região Autónoma da Madeira atingiu os 30.203 hectolitros (hl), assinalando-se uma forte quebra face aos 37.805 hectolitros registado em 2017. É uma diminuição de 7.602 hectolitros ou -20,1%, segundo as ‘Estatísticas Agrícolas de 2018’, publicadas esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Há uma forte quebra no mosto tinto e rosado (29.254 hectolitros face aos 36.963 hl do ano anterior), que representa o grosso da produção vinícola regional, quando comparada com o aumento do branco (949 hl agora para 842 no ano anterior).

O vinho licoroso com DOP (Denominação de Origem Protegida), que resulta depois no Vinho Madeira, foi o mais afectado, com 27.999 hl contra 35.303 hl no ano anterior.

