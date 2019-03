Produção de energias hídrica e eólica aumentou em 2018

A produção de energia eléctrica estimada a partir dos dados de emissão de energia eléctrica fornecidos pela Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) diminuiu 0,4% em 2018, face ao ano precedente, facto que foi minimizado pelo extraordinário desempenho na produção de duas energias renováveis, a hídrica e a eólica.

“Analisando o mix de produção da energia eléctrica emitida em 2018 - cujo total rondou os 865,4 Gigawatt hora (Gwh) – observa-se que, comparativamente a 2017, assistiu-se a uma menor preponderância da fonte térmica (-4,2%) e dos resíduos sólidos urbanos (-26,6%) na produção de energia face ao período homólogo, quebras compensadas pelos aumentos verificados na energia de origem hídrica (+24,8%) e eólica (+20,8%)”, diz a Direcção Regional de Estatística em nota antecipada no calendário de divulgações periódicas.

“Assim, a fatia da energia total emitida com recurso a fonte térmica passou de 72,0% em 2017 para 69,2% em 2018, o que significa que a produção de energia de fonte renovável aumentou, traduzindo uma quota de 30,8% no período em análise, o valor mais alto da série disponível, que tem início em 2009”, frisa, facto que é sustentado ainda neste particular ‘recorde’: “De assinalar ainda que a produção de energia eólica ultrapassou pela primeira vez os 100 Gwh.”

“Destaca-se ainda a preponderância do gás natural como fonte para a produção de energia eléctrica (quota de 16,3% do total), tendo-se verificado uma diminuição de 6,4% face ao ano anterior, na produção de electricidade a partir desta fonte”, aponta, sendo que o gás natural é utilizado na Madeira essencialmente para ‘alimentar’ a Central Térmica da Vitória, na Ribeira dos Socorridos.

De referir, por fim, que “a evolução da emissão de energia eléctrica no 4.º trimestre de 2018 – no qual se verificou uma diminuição de 1,2% face ao período homólogo – contribuiu para o decréscimo observado no ano de 2018 já atrás referenciado”.