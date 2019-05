Procissões de penitência nos Açores e na Madeira são tema de debate no ‘Tardes com História’

Nesta quarta-feira, dia 29 de Maio, decorre, pelas 18.00 horas, mais uma sessão do Projecto “Tardes com História”, com entrada livre, no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira. “Procissões de Penitência nos Açores e Madeira do Século XXI” é o tema da palestra que será proferida por Duarte Chaves, madeirense, investigador e secretário do Centro de História de Além Mar, na Universidade dos Açores, que já ganhou o Prémio Lusitânia-História de Portugal da Academia Portuguesa de História.

As ‘Tardes com História”, enquadradas nas comemorações alusivas aos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, visam reforçar o conhecimento acerca da História da Região, numa reflexão que, aberta à comunidade, procura, deste modo, com proximidade e numa viagem ao passado, a redescoberta de alguns dos temas e episódios que marcaram a vida dos madeirenses e porto-santenses, durantes estes seis séculos.

Esta reflexão sobre o passado, que tem sido muito procurada pelo público, assenta não só em temas trabalhados dentro do próprio Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira mas, também, em outras análises e estudos efectuados por investigadores que tenham vindo a contribuir para a investigação Histórica do nosso arquipélago.