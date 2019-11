Primeiro juramento de bandeira em Câmara de Lobos é no próximo sábado

A próxima cerimónia militar do juramento de bandeira de curso de formação geral comum de praças do Exército Português decorre no próximo sábado, pelas 10h30, no centro de Câmara de Lobos. É a primeira vez, nas décadas mais recentes, que aquele concelho acolhe um evento desta natureza.

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, vai presidir à cerimónia.

Por iniciativa do anterior comandante da Zona Militar da Madeira, major-general Carlos Perestrelo, o Exército passou a admitir a possibilidade de juramentos de bandeira fora do Funchal.