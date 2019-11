Primavera no Outono está para durar

O tempo de Primavera que tem predominado em pleno Outono na Região apenas deverá fazer pausa esta quarta-feira, dia onde há possibilidade de poder ocorrer chuva moderada. Depois volta tudo ao ‘normal’ até, pelo menos, o início do mês de Dezembro. Sol a proporcionar temperaturas amenas (na orla marítima)., algumas nuvens, aguaceiros fracos e pontuais a norte e regiões montanhosas, pouco vento e mar calmo.

Esta é a previsão geral do estado do tempo na Madeira até ao fim-de-semana.

Até ao próximo domingo o estado do tempo na Madeira “será persistentemente influenciado pelo Anticiclone dos Açores e pela aproximação de uma superfície frontal fria” já a partir do fim do dia de hoje, “em progressão relativamente lenta, à sua passagem pelo Arquipélago da Madeira”, prevê o Delegado Regional do IPMA na Madeira, Victor Prior. “Assim, prevê-se em geral períodos de céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos ou pontualmente moderados nas regiões montanhosas, desde o início da madrugada até ao fim do dia 27 (quarta-feira)”, destaca o meteorologista. De resto, “os aguaceiros fracos e pontuais, nas vertentes voltadas a norte e nas regiões montanhosas, deverão prolongar-se ao longo da semana”.