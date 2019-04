Priberam apresenta nova base de dados jurídica LegiX no Funchal

O Museu Casa da Luz recebe esta quarta-feira, dia 3 de Abril, a sessão de apresentação do novo LegiX, pela empresa Priberam. Será apresentada a versão mais recente do LegiX, que inclui acervo de informação jurídica tratada e actualizada, consubstanciando mais de dois milhões de documentos de centenas de fontes, como o Diário da República, o JORAM, o JORAA, a base de dados jurídica da União Europeia, os sites dos tribunais, o BTE, revistas de jurisprudência e doutrina ou a AT (ofícios circulados, despachos, informações, etc.).

A sessão de boas-vindas está agendada para as 10 horas, a cargo de José Pinheiro Gonçalves, em representação do Presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados, e de Gustavo França Pitão, Presidente da AJAM, Associação dos Jovens Advogados da Madeira.

Seguir-se-á a apresentação do LegiX – Priberam que encerrará com um cocktail.