Prestações sociais pesam cada vez mais nos cofres da Madeira

O Instituto de Segurança Social da Madeira prevê gastar 63,3 milhões de euros em 2019, mais 6% do que o valor inicialmente orçamentado em 2018. Poderá ter de haver reforço orçamental para pagar prestações como abonos de família, rendimento social de inserção, pensões, complemento solidário para idosos, entre outras. É este o assunto que faz manchete esta segunda-feira na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira.

A grande imagem da capa ilustra umas mãos a erguerem um bebé: “Fórum inédito vai debater quebra da natalidade na Região” é o título que acompanha a fotografia. Saiba que o Centro de Congressos da Madeira vai ser palco, a 29 de Março, do Fórum ‘Os Madeirenses no Futuro’, com o antigo ministro Bagão Felix e outros oradores convidados, numa iniciativa da Secretaria Regional da Educação em parceria com o DIÁRIO.

No topo da capa pode ler que Ronaldo está mais perto de ganhar a liga italiana, depois da vitória de ontem da Juventus sobre o Nápoles.

“Lei vital para o futuro do Registo de Navios está ameaçada” e “DJ do ‘Tomorrowland’ vem ao ‘Porto Santo Beach Party’” são as outras duas chamadas de capa.

