Presidente da ALRAM participa na 8.ª Cimeira Europeia das Regiões e Municípios em Bucareste

A convite do Presidente do Comité das Regiões, Traquada Gomes, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, irá participar na 8ª Cimeira Europeia das Regiões e Municípios, que decorrerá, entre amanhã e sexta-feira (dias 14 e 15 de Março), em Bucareste, na Roménia.

Esta Cimeira contará com a presença de mais de 500 participantes nacionais, regionais e locais de todos os Estados-Membros da UE e tem por finalidade debater o futuro da Europa, sob o lema ‘(Re)novar a Europa’.

No final, será adoptada uma declaração comum a ser transmitida ao Conselho Europeu, que reunirá em Sibiu, a 9 de Maio.

Entre os vários oradores convidados, figuram Karl-Heinz Lambertz, o presidente do Comité das Regiões, Markku Markkula, o primeiro vice-presidente do Comité das Regiões, Corina Crețu, comissária europeia responsável pela Política Regional, Vasilica Viorica Dăncilă, a primeira-ministra da Roménia, Olga Algayerova, a secretária executiva da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa e Michel Barnier, negociador europeu do grupo de trabalho para a preparação e condução das negociações com o Reino Unido ao abrigo do artigo 50 TUE.

Ao longo de dois dias serão debatidos os temas mais actuais da realidade Europeia e o papel das regiões e municípios na definição do futuro da Europa.