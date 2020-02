Presidências Abertas da CMF visitaram associação Xarabanda

As Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, sob o mote ‘O Funchal Que Nos Une’, que decorrem este mês de fevereiro na freguesia de São Pedro, passaram, esta segunda-feira, na sede da Associação Musical e Cultural Xarabanda. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a vereadora com o pelouro da Cultura, Madalena Nunes, visitaram as instalações desta associação, onde foram recebidos pelo presidente da direcção, Rui Camacho.

Nesta reunião informal foi possível conhecer o espaço, as actividades, a história e o percurso actual desta associação que tem como objectivos principais, a pesquisa e investigação da música tradicional, com a edição de um cancioneiro popular de tradição oral do arquipélago da Madeira, o ensino de instrumentos musicais da tradição madeirense, e a divulgação e promoção da tradição musical madeirense.

Miguel Silva Gouveia agradeceu ao Xarabanda por “serem uns parceiros tão activos e criativos na vida cultural da nossa cidade e por levarem a nossa produção artística e os nossos valores culturais além-fronteiras”.

Foi também oportunidade, de ambas as partes, para destacar a colaboração desenvolvida entre a CMF e o Xarabanda nos últimos anos, que além do apoio anual através do Programa de Atribuição de Apoios ao Associativismo e Actividades de Interesse Municipal, também tem financiado e promovido actuações dos diferentes grupos dentro do Xarabanda, em diversos eventos dinamizados pela Autarquia, como a Feira do Livro, a Música nos Museus, e o I Encontro de Violas de Arame na Madeira, que decorreu no passado mês de Novembro no Teatro Municipal Baltazar Dias.