Preços dos combustíveis custam mais esta semana

Em nota habitual divulgada no final da semana passada, a Vice-Presidência do Governo Regional deliberou que os preços dos três combustíveis que há mais de uma década são definidos semanalmente por despacho passem a custar mais um cêntimo.

Assim, o despacho conjunto do director regional adjunto de Finanças e da directora regional adjunta de Economia, são homologados para vigorar na Região Autónoma da Madeira, desde as zero horas desta segunda-feira, 25 de Fevereiro de 2019 e até às 23h59 de domingo, 3 de Março, os seguintes preços máximos de venda ao público:

Preços em vigor desde esta segunda-feira

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,409 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,266 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,790 por litro

Comparados com a semana passada, quando os mesmos combustíveis estavam nos valores em baixo, denota-se um aumento de 0,013 euro por litro na gasolina, de mais 0,012 euro por litro no gasóleo rodoviário e superior em 0,011 euro por litro no gasóleo colorido e marcado

Preços em vigor até domingo passado:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,396 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,254 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,779 por litro