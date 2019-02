Porto Santo expõe fotos antigas

A abertura da mostra documental e fotográfica ‘Documentos para a História do Porto Santo’ I Sala de Exposições do Edifício dos Paços do Concelho, aconteceu ao fim da tarde desta sexta-feira.

O DIÁRIO falou com a anfitriã, a presidente da assembleia municipal, Fátima Silva, sobre a importância de expor esta documentação que relata as vivências de outrora da ilha dourada. “É muito importante louvarmos o que era a ilha do antigamente”, realçou, frisando que esta é também uma forma de mostrar à juventude “o que era o Porto Santo no antigamente e as suas dificuldades”, mas com “homens de garra que lutaram e nunca cruzaram os braços e sempre conseguiram sobreviver”.

Esta exposição, que tem realização conjunta da Assembleia Municipal e Departamento da cultura Câmara Municipal do Porto Santo, vai estar exposta nos Paços do Concelho, nomeadamente na sala exposições, durante todo o mês de Março.