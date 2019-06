Portal do Utente do SESARAM conta com 55 mil registos

O Portal do Utente do SESARAM conta com a inscrição de cerca de 55 mil utentes do Serviço de Saúde da Regiao Autónoma da Madeira, um número que tem vindo a aumentar nos últimos tempos.

De acordo com o gabinete de comunicação do Serviço de Saúde da Madeira, este Portal do Utente tem contribuído para uma “maior acessibilidade dos utentes ao Serviço de Saúde da RAM, com uma ferramenta que veio reforçar a comunicação, simplificar procedimentos e estreitar a relação entre o profissional de saúde e o cidadão”.

Com uma adesão tendencialmente crescente, o reconhecimento das mais-valias desta plataforma é notório e “muito positivo”. Está cada vez mais completo e simplificado, proporcionando mais vantagens aos utilizadores, sobretudo, um maior conforto e comodidade, uma vez que o acesso online evitará deslocações, filas e gastos desnecessários.

Recorde-se que qualquer pessoa pode usufruir das vantagens oferecidas por esta plataforma electrónica, bastando proceder ao registo online (ou fisicamente na área da Consulta Externa do Hospital Dr. Nélio Mendonça ou no Centro de Saúde da sua área de residência).

Para efectuar o registo online, o utilizador deverá aceder ao endereço: https://www.sesaram.pt/portaldoutente/, escolher a opção ‘Registar-me’ e introduzir os seguintes dados: número de saúde; nome completo; data de nascimento; endereço de e-mail e, por fim, submeter o registo. De seguida, o utilizador recebe no seu e-mail as instruções para a conclusão do registo. Concluído o processo do registo, o utilizador passa a poder usufruir de todas as funcionalidades do serviço, as já existentes e as novas valências agora introduzidas.

Os utilizadores do Portal do Utente do SESARAM têm a possibilidade de aceder aos seguintes dados:

- Dados de identificação (permite actualizar os detalhes/contactos);

- Boletim de Vacinas Electrónico (o utilizador poderá consultar o plano de vacinação, o histórico e próximas marcações de consultas nos centros de saúde e no hospital);

- Episódios Clínicos (permite a consulta de todo o historial clínico – urgências, consultas e internamentos efectuados nas várias unidades do Serviço de Saúde da RAM. Nesta funcionalidade agrega informações como a data, hora e local do registo clínico, o tipo de episódio e identifica o prestador do atendimento);

- Pedido de Marcação de Consultas (o utente poderá efectuar um pedido de marcação de consulta para o seu médico de família. Este pedido é sujeito a aprovação e é possível verificar, na mesma funcionalidade, o estado do pedido. Isto é, se foi aprovada surge a data da marcação, se o pedido ainda estiver sob análise, surge a designação. “pendente”).

- Receber Notificações do Serviço de Saúde por e-mail (o utilizador pode definir se deseja receber alertas das datas das próximas consultas e vacinas e, ainda, pode aceder às informações sobre as facturas de Taxas Moderadoras, nomeadamente o valor, os critérios de aplicação da taxa e se existe alguma factura pendente para pagamento. Estas faturas correspondem aos serviços de atendimento prestados na Urgência no Internamento. Em algumas situações estes documentos são de carácter meramente informativo).

- Acesso à rede Wifi no Hospital Dr. Nélio Mendonça (os utentes registados no Portal do Utente, usando as mesmas credenciais, podem ter acesso à rede Wifi existente no Hospital Nélio Mendonça).

- Acesso aos documentos clínicos, nomeadamente, exames, relatórios clínicos e ainda, acesso à nota de alta emitida no Serviço de Urgência Hospitalar.