Porsche penhorado a empresário madeirense é carro mais disputado em site de leilões

Um Porsche 911 Carrera penhorado a um empresário madeirense é presentemente o veículo mais disputado no site e-leiloes.pt da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. O preço de arranque do leilão foi de 17.500 euros, tendo recebido 20 licitações, sendo a última de 40 mil euros, o valor mais alto oferecido nas dezenas de vendas de automóveis activas no mesmo portal. Os interessados têm mais uma semana, até às 10h00 do dia 20 de Novembro, para apresentarem as suas propostas.

O referido Porsche tem matrícula de Janeiro de 1994 e do respectivo registo constam uma hipoteca ao Serviço de Finanças do Funchal e penhoras à conta de dois processos judiciais.