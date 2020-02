Porque é que lavar as mãos, pode retardar uma epidemia?

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o simples ato de lavar as mãos reduz até 40% o risco de contrair doenças como a gripe, diarreia, infeção estomacal, conjuntivite e dor de garganta.

O gesto é reconhecido pela OMS como um dos principais instrumentos contra epidemias!

Quando se trata de prevenir infeções virais - especialmente aquelas que se espalham através de gotículas derivadas de tosses e espirros - lavar as mãos é sempre a medida de primeira linha.

Mediante as diretrizes sobre como prevenir a infeção pelo novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que as pessoas devem “lavar as mãos frequentemente com sabão e água”, durante pelo menos 30 segundos.

Ainda assim, as pessoas continuam expressando dúvidas de que algo tão simples quanto a higiene pessoal básica, pode ter algum efeito no contexto de uma epidemia.

É importante lavar as mãos?

Simplificando, Sim! A lavagem das mãos é a maneira mais eficaz de prevenir a propagação de infeções. Pode espalhar certos “germes” (um termo geral para micróbios como vírus e bactérias) casualmente apenas tocando noutra pessoa.

Também pode propagar os germes ao tocar em objetos ou em superfícies contaminadas e depois no seu rosto (boca, olhos e nariz).

As boas técnicas de como lavar as mãos, incluem usar uma quantidade adequada de sabão, esfregar as mãos para criar fricção durante algum tempo e enxaguar com água corrente.

A higiene das mãos deve ser feita com água e sabonete, de acordo com o modelo da Organização Mundial de Saúde (consulte a técnica correta nas imagens que acompanham este artigo), respeitando os tempos de atuação e de contacto dos produtos.

Deve ser utilizada uma solução antisséptica de base alcoólica como desinfetante, desde que as mãos estejam visivelmente limpas. A utilização de luvas não dispensa a higiene anterior e posterior das mãos.

Quando devo lavar minhas mãos?

Diferentes situações em que as pessoas podem propagar germes, incluem:

- Quando as mãos estão visivelmente sujas;

- Depois de usar a casa de banho (inclui troca de fraldas);

- Depois de assoar o nariz ou depois de espirrar para as/nas mãos;

- Antes e depois de comer, manusear alimentos, beber ou fumar;

- Depois de tocar em carne crua, aves ou peixe;

- Após manusear o lixo ou entrar em contato com superfícies contaminadas, como bancadas de cozinha e panos de limpeza;

- Visitar ou cuidar de pessoas doentes;

- Antes de preparar ou tomar medicamentos;

- Após contato com sangue ou fluidos corporais, como vómito ou saliva;

- Antes e depois do tratamento de um corte ou ferida;

- Antes de inserir e remover as lentes de contato;

- Contacto com animais de estimação, animais ou dejetos de animais;

- Depois de manusear alimentos para animais.

Como lavo minhas mãos corretamente?

Para uma lavagem eficaz das mãos, siga estas etapas:

- Remova todos os anéis ou outras joias;

- Use água e molhe bem as mãos;

- Use sabão (1-3 ml) e ensaboe muito bem a pele;

- Esfregue as mãos, entre os dedos, a palma das mãos, os pulsos e os antebraços com sabão, por pelo menos 15 segundos;

- Esfregue sob as unhas;

- Enxague bem com água limpa;

- Seque as mãos com uma toalha de uso único ou uma toalha de papel;

- Desligue as torneiras / torneiras com uma toalha de papel;

- Proteja as suas mãos do toque em superfícies sujas ao sair da casa-de-banho, principalmente das maçanetas ou puxadores das portas.

Outras sugestões incluem:

- Cubra os cortes que possa ter na pele com adesivos e use luvas para proteção adicional (os cortes são muito vulneráveis a infeções);

- Unhas artificiais e esmaltes lascados têm sido associados a um aumento no número de bactérias nas unhas. Certifique-se de limpar as unhas corretamente;

- Mantenha as mãos afastadas dos olhos, nariz ou boca;

- Sabão líquido em recipientes descartáveis é o melhor. Se usar recipientes reutilizáveis, eles devem ser lavados e secos antes do reabastecimento. Se usar uma barra de sabão, certifique-se de colocá-la em um rack que permita que a água escorra ou use barras pequenas que podem ser trocadas com frequência.

A Seta Verde Higiene, Lda. dispõe de uma gama de produtos adequados à lavagem e desinfeção das mãos.

Pela sua saúde, lave as mãos frequentemente!

Contacte-nos para conhecer os nossos produtos e serviços e como poderão contribuir para melhorar o desempenho ambiental da sua empresa e desta forma, conseguir poupanças assinaláveis.

Telefone: 291 930 500

E-mail: [email protected]

Consulte https://www.exterminio.pt/pdfs/setaverde.pdf para conhecer os nossos produtos e serviços.

Biosoluções® – amigo do ambiente!