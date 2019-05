“Por favor, não atirem cigarros para a floresta”

O título desta notícia corresponde ao primeiro apelo que a secretária regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, fez, esta manhã, na apresentação da campanha de prevenção dos incêndios florestais 2019 intitulada ‘Uma floresta segura depende de todos nós’.

“Porque a grande maioria dos incêndios resulta de comportamentos errados que podem ser por negligência ou por desconhecimento, é preciso lembrar à população que pode e deve usufruir da Natureza mas com responsabilidade”, sublinhou a governante, a propósito do conteúdo da campanha de informação que será feita através dos meios de comunicação social, em diversos locais públicos e na Internet até ao final de Outubro. Entre os comportamentos a evitar a todo o custo para evitar a ignição de fogos florestais, além do citado atirar de cigarros, Susana Prada pediu aos cidadãos madeirenses para que não realizem queimadas até 31 de Outubro porque não estão autorizadas, não façam fogueiras nem churrascos fora dos locais próprios e apaguem completamente as brasas, não deitem lixo na floresta porque acumula material combustível e as garrafas de vidro podem provocar incêndios e não utilizem máquinas que possam provocar faísca durante os períodos secos e quentes.