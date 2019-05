‘Ponto e Vírgula’ é para continuar

Foram muitas as escolas e os jovens alunos que marcaram presença, na Quinta Vigia, na cerimónia da entrega de prémios do concurso ‘Grande ideia’, suplemento ‘Ponto e Vírgula’, publicada mensalmente no DIÁRIO, numa pareceria com Secretaria Regional da Educação e com o apoio do centro comercial ‘La Vie’. Os três parceiros, no seus discursos, esboçaram o desejo de continuar esta iniciativa no próximo ano lectivo.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marcou presença nesta cerimónia, onde aproveitou para congratular o sucesso desta iniciativa, que se iniciou em 2015, referindo que a mesma “corresponde aquilo que nós pretendemos, que é fazer uma amostragem da evolução da nossa educação”.

O líder do Executivo adiantou ainda que “é quase certo que vamos continuar esta pareceria”.

Já o director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, começou por explicar que “nos últimos 4 anos foram 1.004 os que participaram nas 31 edições publicadas no DIÁRIO, produzindo 472 páginas e 468 trabalhos”, deixando ainda “uma palavra aos 403 talentosos que não tiveram receio de partilhar 308 trabalhos em competição no concurso ‘Grande ideia’. E um carinho especial aos 91 correspondentes que sentiram na pele o que é ser jornalista”.

“Emocionei-me ao ler o que escreveram hoje. Sobretudo porque fico com aquela sensação de missão cumprida”, confessou.

Ricardo Miguel Oliveira deixou ainda latente o desejo de continuar esta iniciativa, dizendo: “Aconteça o que acontecer...tem que haver continuidade. O DIÁRIO será sempre cúmplice da vossa caminhada, dando vez e voz aos vossos pontos de vista, de interrogação e de ordem”.

Também Luís Loureiro, administrador do Grupo Wider Property, empresa que gere o ‘La Vie’, expressou o desejo de continuar esta parceria.

“Estamos disponíveis para continuar a apoiar grande ideias e novos desafios”, acrescentando ainda que espera “estar aqui [na Quinta Vigia] a comemorar a 40.ª edição”.