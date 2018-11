Ponta Gorda em manutenção

A Frente MarFunchal (FMF) informa os utentes da Ponta Gorda, através da sua página de Facebook, que, por motivo de obras de manutenção, o complexo vai funcionar de forma condicionada nos dias 1 e 2 de Dezembro, sábado e domingo, estando encerrado nos dias 3 e 4, segunda e terça-feira, do mesmo mês.

“Agradecendo desde já a compreensão, a FMF lamenta o incómodo”, diz.

A FMF informou ainda que devido à significativa agitação marítima que se faz sentir no dia de hoje, o acesso ao mar no Lido poente encontra-se encerrado e o Poças do Gomes (Doca do Cavacas) funciona com acesso condicionado.

“A Frente MarFunchal lamenta este incómodo e agradece a compreensão dos utentes”, escreveu.