Polidesportivo de Santo António da Serra (Machico) convertido em pavilhão no próximo ano

A primeira sidraria da Madeira, esta tarde inaugurada em Santo António da Serra, permitirá, na opinião do presidente do Governo Regional “produzir uma das melhores sidras do mundo”. Miguel Albuquerque justificou o primeiro de quatro investimentos neste sector específico não apenas como forma de “rentabilizar uma produção com história” mas também valorizar a produção regional convicto que a sidra madeirense tem todas as condições para ser “melhor do que a que importamos”, afirmou.

Albuquerque aproveitou a concorrida cerimónia também para responder ao pedido que havia sido formulado antes pelo autarca anfitrião. A criação de um núcleo museológico da sidra naquela freguesia do concelho de Machico, foi o repto deixado pelo presidente da Junta de Freguesia local. Na resposta Albuquerque lembrou ao autarca do PSD que a prioridade de investimento em Santo António da Serra é o fecho do pavilhão gimnodesportivo, obra que prometeu concretizar no próximo ano. Quando ao espaço museológico reclamado, terá de esperar, sendo certo que não deverá surgir nos próximos anos.