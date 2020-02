Plataforma AZIA organiza manifestação na Calheta contra aquicultura

A Plataforma AZIA, composta por um grupo de Cidadãos madeirenses, organiza domingo, 9 de Fevereiro, pelas 17 horas, uma manifestação intitulada ‘Não às Jaulas!’. A concentração realiza-se junto ao Centro de Maricultura da Calheta e prossegue depois em marcha pela Avenida D. Manuel I até ao início do Pontão da Marina.

Segundo Elisabete Andrade, membro da Plataforma AZIA, a Marismar – Aquicultura Marinha, Lda. requereu a utilização dos recursos hídricos referente a uma massa de água afecta ao Domínio Público Marítimo, localizada ao largo da freguesia do Estreito da Calheta, para instalação de uma piscicultura flutuante composta por 4 jaulas com 12,7 m de diâmetro e 6 jaulas com 25,5 m de diâmetro, as quais ocuparão uma área superficial de 3.571 m2, inseridos na Zona de Interesse para a Aquicultura designada por AC1.

No entanto, segundo a porta-voz da Plataforma, “o que é sabido pela população que acompanha e vê as movimentações em loco, é que estão a alterar o número e diâmetro das jaulas, tendo, até à data instaladas mais do que as 10 jaulas que constam da requisição e com um somatório de metros cúbicos igualmente superior”.

Sem entrar no debate a favor ou contra a Aquicultura, a população descontente inquire “qual o real benefício do sector em termos económicos para a Região”, questiona Elisabete Andrade, salientando que se trata de uma pergunta que o Governo Regional “não sabe elucidar, preferindo apenas propagandear sobre os supostos benefícios da Aquicultura nos seus canais de comunicação institucionais, nomeadamente, na página no Facebook, com base em estudos feitos em outras localidades que não na Região, até porque estes nem existem por cá”.