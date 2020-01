O plano de contingência para o novo Coronavírus (2019-nCov) já está em vigor na Madeira, anunciou a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Profissionais de Saúde (médicos e enfermeiros) e Bombeiros já receberam as normas e as orientações que definem os procedimentos de segurança em casos suspeitos do novo Coronavírus (2019-nCov) e têm participado em reuniões sectoriais e formações especificas alusivas a esta matéria.

O executivo madeirense garante estar a “acompanhar a evolução de toda esta situação, em plena articulação com os restantes serviços de saúde e da área da protecção civil” e recorda que, ao longo desta semana tem decorrido várias reuniões, “com objectivo de melhorar e operacionalizar alguns procedimentos previstos no Plano de Contingência para o novo Coronavírus (2019-nCov)”.

A Autoridade Regional de Saúde tem mantido contactos regulares com diferentes entidades na Região Autónoma da Madeira, desde os aeroportos, os portos, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, marinas, alfândega, Direcção Regional de Turismo, Serviços de Informação e Segurança (SIS), unidades hoteleiras, entre outros.

“Todas as entidades regionais já receberam informação por parte do Instituto de Administração da Saúde com algumas orientações caso seja detectado algum caso suspeito. Inclusive todos os suportes de informação e de divulgação da linha disponibilizada para o efeito (800242420) já foram distribuídos por todas os serviços e foi solicitado a sua fixação em locais visíveis”, assegura a Secretaria.

A par da divulgação da linha SRS 24(800242420), a tutela revela que foram também disponibilizados cartazes informativos a alertar para a importância da adopção de medidas simples, para prevenir qualquer tipo de infecção e de transmissão de vírus, tais como lavar, frequentemente, as mãos.

“Importa recordar que todas estas iniciativas estão em plena articulação com a Direção Geral da Saúde e com as orientações emanadas pela Organização Mundial da Saúde, que no dia 30 de Janeiro de 2020, declarou a situação de Emergência de Saúde Pública de âmbito Internacional”, vinca.

Além de circulares informativas e normativas, o IASAÚDE, IP-RAM, emitiu um Alerta de saúde pública que reúne a informação mais recente sobre casos de infecção por novo Coronavírus a nível internacional, que podem ter implicações para Portugal Continental e para a Região.

“As estruturas da Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil, em articulação intersectorial, têm vindo a activar os recursos necessários para a melhor resposta a esta infecção emergente na RAM”, reforça a mesma nota.

Entre as várias actividades desenvolvidas esta semana no âmbito do plano de contingência para o novo Coronavírus, o presidente do Instituto de Administração da Saúde, Herberto Jesus, deslocou-se, hoje, 31 de Janeiro, ao Porto Santo para contactar com os profissionais de saúde do centro de saúde local e entidades locais.

Para o dia 3 de Fevereiro, pelas 18 horas, está agendada a apresentação pública do Plano de Contingência para o novo Coronavírus (2019-nCov), nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil (auditório), aberta ao público em geral.