Plano de actividades do núcleo da Madeira da Rede Europeia Anti-Pobreza apresentado esta segunda-feira

O plano de actividades do núcleo da Madeira da EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza, ao abrigo do protocolo de Colaboração com a Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, vai ser apresentado amanhã, segunda-feira, dia 25 de Março, pelas 14h30, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira - Colégio dos Jesuítas.

Na cerimónia vão estar presentes a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade e o presidente da Direcção da EAPN Portugal, Padre Agostinho Moreira.

A EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza Portugal, Instituição Particular de Solidariedade Social, é a maior rede europeia de redes nacionais, regionais e locais, de ONG’s, que atua no combate à pobreza e exclusão social. Está representada de norte a sul do país, através de 19 núcleos, sendo o mais recente o da Região Autónoma da Madeira, aberto no dia 3 de dezembro de 2018. Uma realidade que surgiu no decurso da celebração de um protocolo de colaboração com a SRIAS mediante necessidade de maior compreensão do fenómeno da pobreza e exclusão social de forma multifactorial, integral e a longo prazo.

O objectivo é a sua prevenção e erradicação, na qual os vários actores sociais são chamados a intervir de forma activa e a contribuir para a (re)definição de medidas adequadas e eficazes à realidade regional.