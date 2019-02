Um tubarão com 120 quilos foi esta tarde capturado no Porto Moniz, a algumas milhas do Cais de Abrigo daquele concelho.

Esta espécie de tubarão que ‘mordeu’ o isco a uma profundidade aproximada de 500 metros foi desde logo transportada para a lota do município e será estudada por especialistas na matéria, esta quinta-feira.

Os registos foram capturados por Duarte Lucas, que testemunhou nas redes sociais o sucedido.