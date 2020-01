Personificação do mal servia para “domesticar” as pessoas

As superstições “estão impregnadas na cultura madeirense”, desde a colonização até aos nossos dias, e é certo que muitas pessoas “ainda não se libertaram das superstições ou da visão do diabo”, começou por explicar o padre José Luís Rodrigues, durante a Iª edição do seminário de história local “Aqui Há Madeira” dedicada ao tema, “O Diabo, as bruxas e as superstições madeirenses”, que decorre, ao longo do dia de hoje, no Museu de Imprensa da Madeira.

Na sua intervenção, o padre, que foi convidado para falar sobre ‘A submissão madeirense ao imaginário supersticioso’, acrescentou que actualmente a Igreja não pode persistir a ensinar coisas do Diabo como ensinava a alguns anos atrás. “Não pode continuar porque as pessoas acham ridículo. O Diabo era a personificação do mal, isso era uma ideia, mas o que se fez com essa ideia é que é discutível. Pegou-se nessa visão esotérica para dominar as pessoas. Vou utilizar uma palavra feia, mas que infelizmente é aquela que me ocorre, e corresponde à verdade, para domesticar as pessoas”.

Tudo o que extravasasse a “normalidade”, situações no âmbito da maldade, do fundamentalismo, era visto como diabólico. Em populações sem educação, na sua maioria analfabetas, “uma das formas de conter os instintos de violência e de malvadez era um pouco essa. Quando, no fundo, esse mal está no coração do homem. É ele que está desequilibrado”.

A Iª edição do seminário de história local “Aqui Há Madeira” dedicada ao tema, “O Diabo, as bruxas e as superstições madeirenses” prossegue, esta tarde, com Manuel Pedro Freitas – ‘O estranho caso de uma Bruxa’; Luísa Paolinelli - ‘O demónio feminino e o coitado do marido – Baltazar Dias e Malícia das Mulheres’; Paulo Perneta – ‘Grimas, cavalões, bichas feras e outros diabos à solta nas serras da Madeira’; e Bruno Costa – ‘A Superstição perante o Inquisidor (Madeira, 1618)’.

O Seminário será encerrado com as intervenções de Rui Camacho e Lídia Araújo da Associação Cultural e Musical Xarabanda que apresentarão o tema, ‘As Feiticeiras (e outras entidades), Feiticeiros e o Povo’, acompanhado de alguns testemunhos.