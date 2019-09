Pela primeira vez a EEM pagou salários no dia 20 do mês

Foi com surpresa que os trabalhadores da EEM - Empresa de Electricidade da Madeira - constataram, hoje de manhã, que os seus vencimentos já entraram nas suas contas bancárias. O DIÁRIO foi contactado por diversos trabalhadores, que associaram o facto à realização de eleições no próximo domingo. Uma das pessoas disse trabalhar na EEM há 20 anos e que nunca aconteceu o pagamento no dia 20. Outra disse o mesmo, mas trabalha há mais de 30 anos.

Pedimos esclarecimentos à Vice-presidência do Governo, que tem a tutela da empresa liderada por Rui Rebelo. Quisemos saber se se trata de uma medida (pagamento no dia 20 do mês) só de agora ou a repetir.

O Governo respondeu que “o pagamento dos vencimentos no dia 20 de cada mês já estava em prática na Administração Pública Regional e em algumas empresas públicas, tendo sido agora estendido à Empresa de Electricidade da Madeira”.

“O objectivo do Governo Regional é uniformizar esta prática a toda a Administração Pública e Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira e mantê-lo no futuro.”

Tivemos acesso a uma cópia do recibo de pagamento e a data indicada é a do dia 27 deste mês, sexta-feira da próxima semana.

Outra das questões, sobre a qual questionámos a Vice-presidência foi sobre a ordem que, garantem vários trabalhadores ao DIÁRIO, está a ser dada por chefias intermédias para lavarem os veículos automóveis ao serviço da empresa, atestarem os tanques de combustível e disponibilizá-los a elementos terceiros, conotados com o PSD. Sobre este aspecto, a resposta do Governo foi curta e peremptória: “Essa informação é totalmente falsa.”