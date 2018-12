Pedro Ramos recebe Sindicato Independente dos Médicos

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, reúne-se no dia 7 de Dezembro, pelas 12h:00 com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM). Para esta reunião, para além dos elementos do SIM, estão também convocados os profissionais que integram o grupo de trabalho, a presidente do Conselho de Administração do SESARAM, Maria Tomásia Alves e a Coordenadora do ACES, Perpétua Ramos.

O assunto da reunião está relacionado com as novas orientações sobre a organização dos horários dos médicos de Medicina Geral e Familiar, publicadas recentemente pelo Serviço de Saúde da RAM.