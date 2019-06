Pedro Ramos elogia trabalho dos enfermeiros da Região

O secretário regional da Saúde louvou esta segunda-feira o trabalho dos enfermeiros na Madeira, na sequência da conferência alusiva à evolução dos ‘Cuidados de Enfermagem na Região’, no auditório da Universidade da Madeira, Colégio dos Jesuítas: “Mais uma conferência no âmbito dos 600 anos, neste caso para a enfermagem, um grupo profissional muito importante que tem vindo a desenvolver um bom trabalho a nível da Saúde na Região, não só no sistema público, mas também no sistema convencionado. Julgo que, agora, aqueles que vão participar no projecto do Hospital Privado estarão também em condições, devido à sua formação e diferenciação, para atribuir um bom serviço a essa instituição e à nossa população”, começou por dizer o governante.

Pedro Ramos lembrou que esta já é a 5.ª conferência da Saúde que integrada nas Comemorações dos 600 Anos da Descoberta da Madeira e do Porto Santo, depois da dedicada à ‘Análise do Custo/Benefício do Hospital’ ou da ‘Universidade e a Saúde - o futuro para a Região’. O governante sublinhou ainda a conferência da área da ‘Catástrofe’, que serviu para abordar políticas de Saúde.

O secretário regional adiantou que para Setembro e Outubro já estão “apalavradas” mais duas conferências. Já em Julho, também integrada na mesma iniciativa, será inaugurada a ‘Expo Protecção Civil’ na Madeira e no Porto Santo, a ‘Expo Saúde Protecção Civil’.

“Voltamos a comemorar os 600 anos da Região Autónoma da Madeira, uma época que caracterizou esta Região com vários ciclos. O ciclo da Saúde, mais recente, com mais de 40 anos de existência, caminha lado a lado com a Autonomia. É o ciclo da modernização, do investimento, da melhoria na área da saúde, contrastando com o ciclo e o agravamento dos cuidados de saúde no nosso país. As soluções do país não servem à Madeira, nunca serviram nem nunca servirão, porque a estratégia do Serviço Regional de Saúde é diferente da estratégia do Serviço Nacional de Saúde”, aproveitou o secretário regional para defender.