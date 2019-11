Pedro Ramos destaca importância das actividades formativas para “atingirmos o patamar de excelência”

O secretário regional da Saúde e Protecção Civil participou, hoje, na sessão de abertura da 7ª edição do Curso de Cirurgia Otológica no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Neste evento, destinado a médicos otorrinolaringologistas de todo o país, Pedro Ramos destacou a importância destas actividades formativas para “atingirmos o patamar de excelência ao nível da prestação de cuidados de saúde na RAM, com formação e diferenciação”.

A realização deste curso é da responsabilidade dos médicos especialistas do Serviço de Otorrinolaringologia do Serviço de Saúde da RAM, nomeadamente, Carlos Martins (director de serviço), Miguel Furtado, Marisol Plácido, Rogério Fernandes, Tatiana Carvalho, Paulo Fernandes e Afonso Castro (médico interno).