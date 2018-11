Pedro Ramos condena declarações de João Proença sobre atrasos nos reembolsos do ADSE

As declarações do presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, João Proença, que culpou o Instituto de Administração da Saúde da Madeira (IASaúde) sobre os atrasos no pagamento aos beneficiários da Madeira, durante a audição parlamentar na Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais da Assembleia Legislativa da Madeira, incomodaram as entidades madeirenses que repudiam tais declarações.

Recorde-se que João Proença atribuiu os atrasos dos pagamentos à demora na digitalização de documentos por parte do IASaúde.O presidente do Instituto madeirense, Herberto Jesus, foi o primeiro a manifestar-se, na noite de quinta-feira.

Esta sexta-feira de manhã, foi a vez do secretário regional da Saúde falar sobre o assunto: “A ADSE continua a portar-se mal com os beneficiários do país e da Região Autónoma da Madeira. Os problemas desta entidade como subsistema para os funcionários do Estado, não se podem transferir para os Governos, nomeadamente o Governo Regional da Madeira”, começou por dizer Pedro Ramos, à margem da cerimónia de abertura do ‘Madeira International Conference on Emerging Trends and Future of Nanomaterials for Human Health - MAD- Nano RAM´, esta manhã, no Hotel Vidamar.

O governante com a pasta da Saúde aponta que “os problemas financeiros do ADSE não podem ser desculpa para atribuir as culpas ao Governo Regional” e lembra que a RAM foi a “única região que começou a cumprir com a portaria - que saiu só em Maio” Explica o secretário regional: “Como [a portaria] já estava prevista, a partir de Janeiro começamos a reembolsar os nossos contribuintes nas áreas que o Governo Regional tinha essa responsabilidade”.

Pedro Ramos adiantou que os processos anteriores a Junho, altura em que a plataforma de digitalização ficou operacional, não são responsabilidade do Governo Regional: “Nem tínhamos forma de os digitalizar e naturalmente enviamos para o ADSE nacional, para serem eles os responsáveis”. A partir desse mês, assegura o governante, “não há atraso no que diz respeito aos reembolsos, a digitalização e os reembolsos estão a decorrer gradualmente ”.

Disse ainda o secretário regional: “Lamentamos que dra. Sofia Portela tenha dito que a relação da ADSE com o IASAÚDE é positiva e colaborante e, posteriormente, que o presidente do Conselho Consultivo tenha dito que afinal o ADSE e o Governo Regional estão em conflito, e que o GR é que não tem se portado bem”.

“A mensagem que tem de ser passada para a população é que o ADSE tem que se entender nas suas estruturas dirigentes. Enquanto não o fizer, os beneficiários deste subsistema continuarão a ser prejudicados. E no caso dos madeirenses, continuarão a ser prejudicados, mas o Governo Regional não tem qualquer culpa neste processo. Não sabemos como é que a dra. Sofia tem um comentário na Comissão da Saúde e o Engenheiro João Proença tem outro. Provavelmente, deviam ter articulado bem a resposta do ADSE. O problema da RAM é um problema do ADSE não do Governo Regional”, disse ainda.