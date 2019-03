Pedro Coelho já chegou a Jersey

“Bem-vindo”. Foi com esta palavra, selado com um aperto de mão e com um abraço que o Conselheiro das Comunidades Madeirenses, João Carlos Nunes fez as honras da casa ao receber juntamente com um grupo de emigrantes radicados em Jersey o presidente do município de Câmara de Lobos ainda mal tinha colocado pé fora da aerogare do aeroporto.

Pedro Coelho chega à ilha do Canal onde irá reunir nos próximos quatro dias com a comunidade e também com as principais figuras políticas do governo local, uma das quais será o ministro e senador, John Le Fondré.

Esta noite, o autarca social-democrata, tal como vereadora com a pasta da intervenção social e do urbanismo, participam num jantar convívio com elementos do Comité organizador do evento. Além dos tradicionais cumprimentos, o edil começará a inteirar-se dos anseios e das preocupações dos conterrâneos numa altura em que o Reino Unido está mergulhado naquela que já é considerada como a maior crise política por conta do Brexit.