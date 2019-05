Pedro Calado visitou ‘Esferolight’ na Zona Franca da Madeira

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, visitou esta tarde a Zona Franca, no Caniçal, para conhecer de perto a ‘Esferolight’, uma empresa que considera ser “um bom exemplo da aplicação de verbas de investimento” naquele espaço.

“Estamos a falar de uma empresa constituída somente por capitais madeirenses, que tem cerca de 10 trabalhadores, e a produção é única e exclusivamente para o mercado regional. Beneficiam dos incentivos fiscais da Zona Franca, nomeadamente da taxa de IRC, que está neste momento em 5%, e beneficiam de todo o sistema fiscal associado”, começou por referir Pedro Calado, antes de se debruçar em elogios à ‘Esferolight’.

“É uma empresa que está em franca expansão e que fez um investimento na ordem de um milhão de euros em todo o equipamento que aqui está. É uma empresa que adapta os seus produtos de acordo com as áreas de negócio, quer na construção civil, quer em termos de sinaléctica, quer em termos de produtos de segurança ou embalagens de transporte. É uma indústria extremamente inovadora e muito amiga do ambiente, com métodos de fabrico inovadores. É uma empresa que merece todo o carinho do Governo Regional”, concluiu o número dois do executivo madeirense.