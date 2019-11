Pedro Calado reúne-se com secretário de Estado Adjunto e das Finanças em lisboa

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, estará esta quinta-feira, dia 28 de Novembro, em Lisboa, onde reúne-se, pelas 15h30, com o secretário de Estado Adjunto e das Finanças.

De acordo com uma nota de imprensa, o encontro servirá para aclarar diversas matérias que foram abordadas no encontro entre o presidente e vice-presidente do Governo Regional com Primeiro-ministro e o ministro das Finanças.

A mesma nota revela que entre os assuntos a abordar estarão o subsídio social de mobilidade, os juros da dívida, bem como o novo hospital da Madeira, matérias que a Região pretende que sejam já incluídas no Orçamento de Estado para 2020.