Pedro Calado elogia “cidade renovada” ao longo de décadas

No discurso das comemorações do Dia da Cidade, o vice-presidente do Governo Regional começou por elogiar o espírito de resiliência do Funchal, “o município que conseguiu reerguer-se de várias intempéries” para elogiar “a cidade renovada” em que se transformou, com novas infra-estruturas, entre as quais, portuárias.

Pedro Calado elogia uma cidade hoje “mais culta, mais tolerante e mais instruída”. Daí que tenha feito uma retrospectiva para destacar presidentes de Câmara que passaram pela cidade: Virgílio Pereira, João Sá Fernandes ou João Dantas, “que deixaram a sua marca” num período essencial e com “recursos parcos”.

O vice-presidente do GR alertou ainda para a “luta pela Autonomia” que considera ser ainda imprescindível.

Falou sobre o apoio do GR à Educação, tanto através da Universidade da Madeira, como nas escolas da cidade.

Recordou Miguel Albuquerque como presidente da CMF, evidenciando a importância de vários projectos implementados à data pelo actual presidente da Região.

Pedro Calado continua o discurso, tocando em vários pontos em que a autarquia conta com o apoio do GR.