Pedro Calado diz que foram investidos 63 milhões na Ponta do Sol

“Na Ponta do Sol não queremos cigarras, queremos formigas”. Foi com esta declaração que o vice-presidente do Governo Regional deu resposta à presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol durante o 518 aniversário do município que decorre na freguesia dos Canhas.

Pedro Calado diz foram investidos 63 milhões de euros enumerando um conjunto de investimentos e que estão por efectuar lembrando inclusive os 13 caminhos agrícolas que foram aprovados através de candidatura lançada pela autarquia local.

O governante realçou o crescimento efectivo da economia e a redução de 23% da dívida pública e prometeu continuidade do investimento público.