Pedro Calado apresenta Orçamento Regional 2020 em todos os concelhos da Madeira

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, realizará várias sessões de esclarecimento, em todos os concelhos da Região, para apresentar as principais medidas previstas no Orçamento Regional para 2020.

A primeira destas sessões, inseridas no âmbito da iniciativa ‘Orçamento com Proximidade’, realiza-se já amanhã, 12 de Fevereiro, pelas 18h30, no concelho de Santa Cruz, no Hotel Vila Galé.

Estas sessões são abertas ao público e pretendem esclarecer as principais medidas previstas no Orçamento Regional, entre as quais se destacam os benefícios para as famílias e empresas da Madeira e do Porto Santo, quer por via da redução da carga fiscal, quer por via de um conjunto de outras intervenções e investimentos nas áreas sociais e na saúde.