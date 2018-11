PCTP/MRPP manifesta “apoio intransigente” aos estivadores

O Comité Regional da Madeira do PCTP/MRPP emitiu um comunicaado em que “reitera o seu inteiro e indefectível apoio à luta dos estivadores portugueses, quer a nível nacional quer, em particular, aos do Porto do Caniçal, que há cerca de dois meses se mantêm firmemente em greve ao trabalho suplementar, contra a precariedade de contratos que chegam a ser diários e pela celebração de um contrato colectivo a negociar com o Sindicato dos Estivadores e da Actividade Logística (SEAL”).

Os estivadores, diz o partido, estão já fartos de suportar um regime “discriminatório e vexatório que ao longo de 25 anos os oprime e explora”.

O PCTP/MRPP denuncia “firmemente as manobras do Grupo Sousa” que veio “acusar os estivadores do Porto de Lisboa de terem “impedido” a operação de carga do porta-contentores Funchalense 5 da Empresa de Navegação Madeirense, provocando pretensamente um atraso de dois dias na chegada à Madeira”.

O partido “exorta os estivadores a prosseguir a sua luta e a não ceder na justa greve ao trabalho suplementar e apela aos restantes trabalhadores para se solidarizarem com essa luta, não se deixando enganar nem arrastar pelas manobras de divisão e intimidação dos Sousas e Cia”.