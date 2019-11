PCP recorda Crise Académica de 1969

O PCP promoveu hoje uma sessão comemorativa dos 50 anos da Crise Académica de 1969. “A Evocação da Luta dos Estudantes de Coimbra”, no Espaço Galeria Anjos Teixeira, teve como orador João Lizardoque fez uma exposição sobre o enquadramento político e social da luta estudantil em Coimbra, que constituiu uma das formas mais marcantes da luta contra o regime fascista em Portugal. “Quando crescem em Portugal os projectos da extrema direita e as demonstrações de saudosismo em volta da figura de Salazar, torna-se imperioso esclarecer e divulgar aquela que era a natureza do regime”, afirmou.