O PCP mostrou-se hoje solidário com a luta dos trabalhadores da Empresa de Segurança Provise que se deparam com salários em atraso.

Segundo o deputado Ricardo Lume, pelo menos 30 vigilantes que trabalham para a Provise ainda não receberam a totalidade do mês de Dezembro, estando ainda em falta o subsídio de alimentação referente a Outubro, Novembro e Dezembro. Há também outros trabalhadores que estão desde maio de 2019 sem receber os valores referentes ao trabalho suplementar.

“Os salários em atraso são um flagelo que afecta a vida laboral e familiar dos trabalhadores. É inconcebível que após o trabalhador cumprir com a sua parte, no que diz respeito ao contrato de trabalho, a entidade empregadora não cumpra com a sua obrigação de pagar o salário, criando assim dificuldades económicas a quem vive da sua força de trabalho”, refereiu o deputado comunista, recordando que a Provise “presta serviços em diversas portarias da administração pública regional”, estando estes trabalhadores com as mesmas dificuldades salariais.

“Portarias como a do Arquivo do Funchal, do Instituto de Emprego, da Escola do Carmo, da Escolada Ribeira Brava, do Laboratório Regional e do instituto do Vinho são asseguradas por trabalhadores com salários em atraso”, acusou Ricardo Lume, advertindo para a necessidade de uma “resposta por parte do Governo Regional, como entidade que usufrui dos serviços prestados por trabalhadores com salários em atraso”, para que tome as devidas medidas de forma a “regularizar a situação presente e evitar situações idênticas no futuro”.

Face a esta situação, o deputado entregou hoje no Parlamento Regional um voto intitulado ‘Solidariedade com a luta dos trabalhadores da Provise’ com o objectivo de sensibilizar para a resolução deste grave problema.