Paulo Neves reuniu-se com o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas

Na Assembleia da República, o deputado eleito pelo PSD/Madeira Paulo Neves afirmou que “não existem portugueses de primeira e outros de segunda. Somos todos de primeira. E os nossos emigrantes são portugueses de primeira”.

Paulo Neves esteve reunido com o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, numa reunião da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidade Portuguesas.

Na sua intervenção Paulo Neves, dirigiu uma mensagem especial aos representantes da Comunidade portuguesa na Venezuela, na África do Sul e no Reino Unido. Em relação à Venezuela, Paulo Neves deu o “excelente exemplo” daquilo que está a ser feito na Madeira onde “os portugueses vindos da Venezuela estão a ser acompanhados de uma forma exemplar do ponto de vista social e laboral”.

Paulo Neves afirmou que “o PSD acompanha de uma forma muito próximo e solidária o terrível o momento porque passa a nossa Comunidade na Venezuela”. Também mostrou-se preocupado com a “falta de meios técnicos e humanos do consulado de Portugal em Londres”.

Por fim, Paulo Neves, respondendo a perguntas dos Membros do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, afirmou que “o tema das Comunidades vai merecer uma grande atenção no Programa Eleitoral do PSD/Madeira nas próximas eleições regionais”.