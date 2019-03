Paulo Cafôfo defendeu que a Madeira tem de reflectir sobre o seu lugar no futuro

O Presidente Paulo Cafôfo esteve presente, esta manhã, na Sessão de Abertura do Congresso Internacional Lugares Pioneiros, que a Câmara Municipal do Funchal e a Câmara Municipal de Machico organizam até ao próximo domingo, com oradores de referência regionais, nacionais e internacionais.

O autarca começou por referir que este “é o contributo de Funchal e Machico para descentralizar as comemorações dos 600 anos da Descoberta da Madeira, assumindo-se como uma oportunidade de reflexão na qual municípios pioneiros como nós devem ter uma palavra a dizer. Temos de saber qual era o nosso lugar no passado e qual deve ser o nosso lugar no futuro, e para isso é preciso debater e inovar, aproveitando as oportunidades da globalização, mas sem nunca perdermos a nossa identidade.”

Os trabalhos deste Congresso Internacional decorrem hoje, ao longo de todo o dia, no Fórum Machico. Amanhã, o programa prossegue, por sua vez, no Teatro Baltazar Dias, no Funchal, com uma Conferência Plenária a partir das 9h30, na qual o filósofo e sociólogo francês Gilles Lipovetsky, o cabeça-de-cartaz do congresso, apresentará “Cidades Globais – Cidades Educadoras”.

O dia de sábado ficará marcado pela discussão dos temas Arte, Literatura, Igualdade e Dignidade Humana, História, Encontros Civilizacionais e Pioneirismos Vários, contando com os contributos de personalidades como Annabela Rita, Pedro Macedo Camacho, Rui Campos Matos, Celina Martins, Ricardo Cabral e Moisés Lemos Martins, entre outros. A sessão de encerramento do Congresso decorrerá pelas 19h, contando com a presença da Ministra da Cultura, Graça Fonseca.