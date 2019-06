Paulo Cafôfo defende gratuitidade no ensino obrigatório

O projecto de Paulo Cafôfo para a Região conta “com uma aposta muito forte na Educação” e, por esse motivo, o candidato pelo PS às Eleições Regionais defende a gratuitidade no ensino obrigatório. Cafôfo participou, esta tarde, numa mesa redonda sobre Educação, Ensino e Qualificação, uma iniciativa dos socialistas, que decorreu na Reitoria da Universidade da Madeira, contando também com a participação do docente Rui Caetano.

“O nosso valor enquanto Região são as pessoas, e quanto mais qualificadas forem, melhor emprego terão, melhores rendimentos também irão auferir e isso tem um efeito positivo na qualidade de vida, mas também na economia da Região”, referiu Paulo Cafôfo.

O candidato deu conta que existem problemas no que diz respeito à qualificação dos cidadãos, revelando que temos das mais altas taxas de analfabetismo e também 26% de abstentismo ou abandono escolar, números que têm de ser combatidos. Prosseguiu referindo que temos “um excelente corpo docente” e aproveitou para deixar a garantia a todos os professores relativamente à progressão na carreira.

Cafôfo salientou que “temos de ter um simplex na educação, confiando no trabalho dos professores, simplificando aquilo que é a sua tarefa, porque os professores, mais do que funcionários administrativos, são intelectuais, são pedagogos e, portanto, é como pedagogos que devem exercer esta sua missão”.

Por outro lado, o candidato defendeu a gratuitidade no ensino obrigatório, comprometendo-se perante esta matéria. “O ensino obrigatório tem de ser gratuito, seja na questão dos manuais, dos transportes e da alimentação, porque se hoje em dia a escola está aberta a todos e todos têm acesso à escola, nem todos têm acesso ao sucesso em condições de igualdade”, sublinhou, lembrando que no que diz respeito aos alunos que vêm dos estratos da população com maiores dificuldades socio-económicas, os resultados escolares também têm essa correspondência e estão interligados. Portanto, frisou, “nós temos de dar as condições às famílias”.

Já na sua intervenção, Rui Caetano, que se encontra a coordenar o programa do PS para a área da Educação, explicou que o objectivo desta iniciativa foi recolher as propostas e ideias dos professores e dos agentes da educação, “que neste momento têm experiência, conhecimento e as ideias já formadas sobre aquilo que se deve fazer para ter uma escola diferente, uma escola que promova o sucesso escolar e a melhoria das aprendizagens”.

“Para conseguirmos em conjunto combater o absentismo e o insucesso escolar, nós cremos – e é isso que o nosso programa irá veicular – que é preciso ter um pensamento abrangente e geral, com todos”, concluiu. Rui Caetano.