Paulo Cafôfo agradeceu papel dos empresários madeirenses no desenvolvimento da Região

O presidente da Câmara Municipal do Funchal esteve presente, esta tarde, na sessão comemorativa do Dia do Empresário Madeirense, uma iniciativa da ACIF que se assinala esta terça-feira, dia 21 de Maio. A sessão deste ano teve como tema ‘A Liderança Empresarial na 4.ª Revolução Industrial’ e decorreu no Centro de Congressos da Madeira.

Paulo Cafôfo homenageou, na ocasião, “o extraordinário papel dos empresários madeirenses ao longo da História, a sua coragem e o seu espírito empreendedor, que foram determinantes para o desenvolvimento económico da nossa Região, quer com os negócios criados na nossa terra, quer através do investimento na condição de emigrantes, numa preponderância que continua a sentir-se bem nos nossos dias”, e deu os parabéns aos distinguidos deste ano na cerimónia.

O presidente da edilidade funchalense considerou, por fim, que “cabe às entidades públicas fazerem o seu papel e contribuírem para dinamizar economia local, estimulando a criação de emprego e riqueza para a cidade e para a Região”, recordando medidas emblemáticas da Câmara Municipal do Funchal ao longo dos últimos anos, tais como a criação de um Balcão do Investidor, o Programa Municipal de Revitalização do Comércio ou o extenso calendário anual de actividades conjuntas. “O mérito é sempre de quem investe, mas juntos somos mais fortes.”