Paula Cabaço marcou presença no 17.º aniversário do Grupo de Folclore Monteverde

Em representação do Presidente do Governo Regional, a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença, na tarde de ontem, na cerimónia comemorativa do 17.º aniversário do Grupo de Folclore Monteverde.

Uma data que assumiu um significado ainda mais especial pelo facto de ter sido assinalada no novo espaço, disponibilizado pelo Governo Regional, para instalar a sede desta Instituição.

Reconhecendo o “excelente trabalho” que tem vindo a ser desenvolvido, pelo Grupo de Folclore Monteverde, “a favor da maior valorização e defesa das nossas tradições e, consequentemente, da preservação da nossa memória colectiva”, Paula Cabaço sublinhou, ainda e nesta oportunidade, a capacidade que este Grupo tem tido “de atrair novos elementos para a sua organização, contribuindo, dessa forma, para o envolvimento da comunidade local, no projecto”.

Dirigindo-se a todos os presentes, a governante destacou, igualmente, “o trabalho de investigação que tem vindo a ser concretizado através da AFERAM”, assim como reforçou o papel que a instituição tem assumido na progressiva afirmação turística do nosso destino.

“Uma afirmação que se faz a vários níveis, tanto através da participação deste Grupo nos nossos cartazes turísticos e da sua representação em eventos nacionais e europeus, como através do acolhimento de Grupos de várias partes do mundo, entre nós”, rematou.