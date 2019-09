Partidos forçados a negociar para governar na Madeira, indica sondagem do DIÁRIO/Eurosondagem

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Os partidos da Madeira estão obrigados a negociar para governar na Região. É o que diz o estudo do DIÁRIO/Eurosondagem que poderá consultar na edição impressa do seu matutino, esta quinta-feira.

O tema que faz manchete explica que o PSD-M deve ganhar as eleições no próximo domingo, mas a governabilidade da Região é uma incógnita. Estudo de opinião mostra que a solução até pode passar por um dos partidos actualmente sem presença no parlamento já que, tanto direita, como esquerda, não têm mandatos que cheguem para garantir maioria absoluta.

Nesta edição conte ainda com temas de vária ordem, desde logo pela Tecnovia que desmente furto de pedra; o SESARAM que foi condenado a pagar férias a precários; os credores que viabilizam a União SAD se Filipe Silva sair e ainda a essência do Vinho, que regressa em Novembro com muitas novidades.

