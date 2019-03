Parlamento debate a Cultura ao ritmo do Carnaval e do Turismo

Três dias depois do Cortejo Trapalhão, que foi adiado para o próximo sábado, a Assembleia Legislativa da madeira vai realizar o debate mensal com o presidente do governo. No regresso aos trabalhos em plenário, na próxima terça-feira, o parlamento regional vai falar de Cultura, mas tudo aponta para que seja o Carnaval a estar em destaque, bem como os números do turismo.

Este ano, o Carnaval fica marcado pelo adiamento do cortejo da passada terça-feira e pelo facto de muitas centenas de pessoas terem ficado à espera de um desfile que não se realizou devido à previsão de mau tempo. A decisão de adiar o cortejo foi da Secretaria Regional do Turismo e Cultura e este será um dos esclarecimentos que titular da pasta, Paula Cabaço, deverá prestar ao plenário. Como habitualmente, Miguel Albuquerque deverá estar no hemiciclo, para a sessão de perguntas, acompanhado pelo membro do governo que tutela o sector em discussão.

Paula Cabaço também tema seu cargo o Turismo, pelo que é de prever que o debate também inclua referências a esta área, nomeadamente o aumento do número de passageiros dos navios de cruzeiros, registado no primeiro mês deste ano.

Os apoios às associações culturais e as verbas gastas, anualmente, em eventos, deverão ser os principais assuntos em discussão.

O regimento aprovado para este debate é semelhante aos debates anteriores. O presidente do governo - ou outro membro do executivo - tem 15 minutos para uma intervenção iinical, seguindo-se uma sessão de perguntas com a seguinte distribuição de tempos: PSD (30 minutos), CDS (15), JPP (12), PS (12), PCP (8), BE (8), PTP (5) e deputado independente (5). O governo tem 90 minutos para as respostas.