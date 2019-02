“Os fundos que temos recebido vêm de Bruxelas e não de Lisboa”, acusa Miguel Albuquerque

Ao falar para dezenas de pessoas que hoje percorreram o pavimento ‘novinho em folha’ de um caminho agrícola na freguesia da Ilha, no concelho de Santana, Miguel Albuquerque pediu aos madeirenses, já no próximo acto eleitoral, mais concretamente nas Eleições Europeias, a 26 de Maio, uma clara demonstração por parte de “toda a população da Madeira e Porto Santo” em torno do projecto europeu, isto sem deixar escapar a oportunidade para alfinetar o Governo Central.

“É importante que toda a população da Madeira e Porto Santo se mobilize para a defesa da União Europeia (UE). A UE está ameaçada por um conjunto de forças políticas que são a favor da sua desintegração, que são contra e querem dar cabo do projecto europeu, e nós que tanto beneficiamos dos fundos europeus, temos de dar um sinal inequívoco que estamos a favor da UE”, pediu Miguel Albuquerque, no Norte da Região, explicando que “a UE tem sido importante para a Madeira”, dado que “os fundos que temos recebido têm sido muitos e têm vindo de Bruxelas e não de Lisboa”.

O chefe do executivo madeirense disse ainda que “só as pessoas que não pensam é que dão tiros nos próprios pés” e que “quem nos ajuda nós temos que ajudar”, sendo este “o princípio básico do bom-senso”.

Estrada da Ilha vai a concurso até ao Verão

Logo na abertura do seu discurso, nesta inauguração, Miguel Albuquerque referiu que era “um grande prazer estar de volta ao concelho de Santana, no espaço de 15 dias, para fazer aquilo que melhor” sabe “fazer que é concretizar obra em prol das populações”.

“É para isso que fomos eleitos, não é para conversa. É para concretizarmos e melhorar as condições de vida da população. Tudo aquilo que está consubstanciado por este Governo será concretizado neste concelho. Ainda na semana passada tive a oportunidade de reiterar junto da população de São Jorge que iríamos iniciar a ligação da via rápida à ribeira de São Jorge já no mês de Maio. Foi isso que foi dito e será feito. E até ao Verão vamos lançar o concurso de reabilitação da estrada regional de acesso ao centro da freguesia e designadamente reabilitando todo o pavimento e estabilizando”, anunciou o líder do Governo Regional.