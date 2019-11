‘Olhares sobre o Envelhecimento’ arrancou hoje na Universidade da Madeira

Teve início esta manhã o VIII colóquio ‘Olhares sobre o Envelhecimento’, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa).

Esta iniciativa do Centro de Desenvolvimento Académico da UMa pretende reunir ao longo de dois dias vários contributos que vão abordar a temática do envelhecimento activo.

Na sessão de abertura, estiveram presentes Augusta Aguiar, secretária regional da Inclusão e Cidadania, Silvio Fernandes, vice-reitor da UMa e Joaquim Pinheiro, professor da UMa e organizador deste encontro.

Augusta Aguiar salientou a aposta que o Governo Regional tem vindo fazer no envelhecimento activo, bem como as medidas plasmadas no programa de Governo que estão orientadas para a valorização do papel da pessoa idosa. A governante com a pasta da segurança social referiu, ainda, o reforço da ajuda domiciliária e das ajudas técnicas, bem como a publicação do Regulamento do Estatuto do Cuidador Informal, que acontece amanhã, aspecto em que a Região foi pioneira.

A criação de um centro de noite foi valorizado por Augusta Aguiar, já que vem permitir uma resposta mais adequada à realidade regional, na medida em que permitirá aumentar o numero de camas de internamento em lares.

A conferência de abertura coube a Luís Jacob, presidente da Rede de Universidades Seniores (RUTIS), que abordou precisamente o papel das universidades seniores e o envelhecimento activo. Para este professor universitario é fundamental que o paradigma social se adeque para que os seniores tenham um envelhecimento bem sucedido.