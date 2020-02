Observatório de Emprego e Formação Profissional da UMa organiza 8.ª edição do Fórum da Empregabilidade

Com o objectivo de contribuir para a promoção do ingresso dos alunos da Universidade da Madeira no mercado de trabalho realizar-se-á, a 20 e 21 de Fevereiro, com inauguração às 10 horas do dia 20, mais uma edição do Fórum da Empregabilidade, um evento organizado pelo Observatório de Emprego e Formação Profissional desta Universidade.

À semelhança das edições anteriores, o VIII Fórum da Empregabilidade decorrerá no Campus da Penteada e contemplará uma ‘Bolsa de Contactos’, onde se pretende promover a interação entre o aluno e o mercado de trabalho, propício à exploração da relação com potenciais empregadores, sobretudo, através de contactos directos e presenciais, num esforço de aproximação entre a comunidade académica e a comunidade envolvente.

Apesar das actividades previstas serem especialmente dirigidas aos alunos da UMa, o Fórum da Empregabilidade é um evento de entrada livre e aberto à participação do público em geral, entre as 10 e as 18 horas.