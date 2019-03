“O seu partido é só incompetência e desespero”, responde o JPP a Joaquim Marujo

O JPP reagiu às declarações do deputado Joaquim Marujo sobre as estradas de Santa Cruz, dizendo que encontrou muitas mais em más condições depois de “anos de gestão do seu PSD”.

“As declarações do deputado Marujo são trágicas, porque revelam memória curta, má fé, e, pior ainda, desconhecimento”, diz através de um comunicado de imprensa.

O JPP afirma que “não vai seguir o exemplo do PSD”, tal como sugeriu o social-democrata, “porque, grosso modo, foi isto que o PSD deixou em trinta anos de poder em Santa Cruz”. Ou seja, “estradas que não viam betão e betuminoso há vários anos e agora estão a ser pavimentadas e repavimentadas pelo JPP; uma população desprotegida socialmente e que agora recebe ajuda para recuperar as casas, ajuda na aquisição de medicamentos, brevemente receberá ajuda para as pequenas cirurgias contra a política desastrosa do seu PSD na saúde; jovens esquecidos e que agora recebem bolsas de estudo da Câmara. Só este ano serão 500; crianças que eram ignoradas pela política do seu PSD e agora recebem os seus manuais escolares no 1º e 2º ciclos e uma Santa Cruz endividada até aos ossos e que agora finalmente recupera, tem um plano de desenvolvimento, tem um rumo, tem mais vida e orgulho”.

“Como vê, senhor deputado, o JPP não pode seguir o exemplo do PSD, porque o seu partido não é exemplo a seguir. O seu partido é só incompetência e desespero em período de pré-campanha. E isto não é exemplo para ninguém”, concluiu.