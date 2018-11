O seu jantar de Natal passa pelo Pestana CR7 Funchal!

Como já sabe, no Pestana CR7 Funchal não existem regras que limitem a sua criatividade e os seus desejos. A nossa equipa está disponível a ouvir os clientes e, sobretudo, para pensar em conjunto, com vista ao sucesso de todos os eventos que acolhe, olhando sempre às necessidades, anseios e expectativas dos nossos parceiros.

A pensar nos bons momentos e na época especial que aí vem e que rapidamente se aproxima - o Natal -, o restaurante do nosso hotel, o CR7 Corner, preparou menus deliciosos e atrativos para os jantares típicos desta época: em regime Buffet (26€ por pessoa), Cocktail (28€ por pessoa) ou Set Menu (35€, menus de três pratos, ou 44€ menu de quatro pratos, por pessoa). Temos ainda um menu mais simples e apropriado aos mais jovens, o Pizzmax Time, composto apenas por Pizzas + Gelado + Bebidas, a partir de 16€ por pessoa. Entre no nosso mundo, mas sobretudo construa a sua própria história na melhor das companhias, num espaço moderno, com uma excelente localização e cheio de música! Mais uma novidade ainda, a partir de 22 de Outubro as suas horas de almoço também podem ser divertidas! Venha testar o nosso menu de almoço – Time Out Menu - por 12,50€ por pessoa, composto por entrada + prato principal ou prato principal + sobremesa, mais bebida e café.

Ainda temos algumas datas disponíveis! Até já!

PESTANA CR7 FUNCHAL

Praça do Mar, Funchal

fo.pestanacr7funchal@pestana.com